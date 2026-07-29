Трамп во время встречи с Зеленским призвал «завершить войну»

Трамп настаивал во время встречи с Зеленским, чтобы тот «завершил войну»

Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивал во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на том, чтобы тот «завершил войну». Трансляцию общения с прессой вел YouTube-канал Белого дома.

«Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну. <...> Я бы хотел, чтобы он завершил войну», — сказал Трамп.

Глава Белого дома в очередной раз отметил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

28 июля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с Трампом, которые продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, а не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Президент Украины назвал встречу «хорошей».

Ранее глава офиса Зеленского рассказал о переговорах в Вашингтоне.