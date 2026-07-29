Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Трамп рассказал о назначении сестры сенатора Линдси Грэма

Трамп: Дарлин Грэм в сенате США займется внутренней политикой вместо внешней
Emily Alff - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сестра сенатора Линдси Грэма Дарлин в сенате США сфокусируется на внутренней политике вместо внешней, заявил американский лидер Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Трамп отметил, что много общался с Дарлин Грэм, и подчеркнул, что она гораздо больше сосредоточена на внутренних вопросах, включая стоимость жизни и цены.

Президент добавил, что Грэм будет выдающимся сенатором.

13 июля Дарлин Грэм была назначена сенатором от штата Южная Каролина. Соответствующее решение принял губернатор Генри Макмастер после рекомендации Трампа. Согласно закону Южной Каролины, его глава может по своему усмотрению назначить врио сенатора, пока не будут проведены выборы. Дарлин будет исполнять обязанности сенатора до окончания срока полномочий своего брата, который истекает в январе 2026 года.

Линдси Грэма не стало вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». Сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее Нетаньяху рассказал о вспышке ярости у сенатора Грэма в ходе последнего разговора с ним.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!