Трамп рассказал о назначении сестры сенатора Линдси Грэма

Сестра сенатора Линдси Грэма Дарлин в сенате США сфокусируется на внутренней политике вместо внешней, заявил американский лидер Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Трамп отметил, что много общался с Дарлин Грэм, и подчеркнул, что она гораздо больше сосредоточена на внутренних вопросах, включая стоимость жизни и цены.

Президент добавил, что Грэм будет выдающимся сенатором.

13 июля Дарлин Грэм была назначена сенатором от штата Южная Каролина. Соответствующее решение принял губернатор Генри Макмастер после рекомендации Трампа. Согласно закону Южной Каролины, его глава может по своему усмотрению назначить врио сенатора, пока не будут проведены выборы. Дарлин будет исполнять обязанности сенатора до окончания срока полномочий своего брата, который истекает в январе 2026 года.

Линдси Грэма не стало вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». Сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее Нетаньяху рассказал о вспышке ярости у сенатора Грэма в ходе последнего разговора с ним.