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Политика

В МИД России пообещали ответ на «срежиссированные инциденты» с БПЛА в Румынии

Захарова: Россия даст надлежащий ответ на недружественные действия Румынии
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия отвергает безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Румынии беспилотниками РФ, Москва даст надлежащий ответ на недружественные действия Бухареста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, «срежиссированные инциденты и их пропагандистское сопровождение» говорят о стремлении румынских властей «прикрыть провальные последствия своей безответственной линии» в поддержку Украины.

«Именно безоглядный проукраинский авантюризм, а отнюдь не «происки Москвы» расшатывают устои национальной безопасности Румынии, негативно сказываются на ее социально-экономическом положении», — отметила дипломат.

26 июля истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина-Чилия. Это был третий перехваченный БПЛА за последние три дня.

В тот же день российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после сбития дрона в воздушном пространстве страны. Во внешнеполитическом ведомстве ему был выражен протест.

МИД Румынии в связи с данными инцидентами решил выслать из страны одного из российских дипломатов.

Ранее посол РФ обвинил Румынию в русофобской политике.

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