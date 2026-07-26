Российского посла вызвали в МИД Румынии

Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после сбития беспилотника в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила в соцсети Х министр иностранных дел республики Оана Цою.

По ее данным, сбитый дрон относится к типу «Шахед», который используют российские военные для ударов по Украине.

«Недопустимо и не терпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского союза»,— написала она.

Президент Никушор Дан сообщил, что утром 26 июля в 10:13 по местному времени (совпадает с московским) истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина-Чилия. Этот БПЛА стал уже третьим за последние три дня.

Российское Минобороны ситуацию не комментировало.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем из США для Украины.