Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Российского посла вызвали в МИД Румынии

МИД Румынии вызвал посла России после сбития дронов в стране
Creative Lab/Shutterstock

Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после сбития беспилотника в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила в соцсети Х министр иностранных дел республики Оана Цою.

По ее данным, сбитый дрон относится к типу «Шахед», который используют российские военные для ударов по Украине.

«Недопустимо и не терпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского союза»,— написала она.

Президент Никушор Дан сообщил, что утром 26 июля в 10:13 по местному времени (совпадает с московским) истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина-Чилия. Этот БПЛА стал уже третьим за последние три дня.

Российское Минобороны ситуацию не комментировало.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем из США для Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!