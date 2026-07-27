Власти Румынии решили выслать российского дипломата в ответ на падение БПЛА

Власти Румынии вышлют российского дипломата. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что МИД Румынии принял такое решение в ответ на сообщения о случаях попадания на румынскую территорию беспилотников, участвующих в российско-украинском конфликте.

Накануне российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после сбития беспилотника в воздушном пространстве страны.

По словам министра иностранных дел республики Оаны Цою, сбитый дрон относится к типу «Шахед», который используют российские военные для ударов по Украине.

Президент Никушор Дан сообщил, что утром 26 июля в 10:13 по местному времени (совпадает с московским) истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина-Чилия. Этот БПЛА стал уже третьим за последние три дня.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем из США для Украины.