Посол РФ назвал цель «пропагандистской инсценировки» Румынии

Посол Липаев: протест Румынии в связи с дронами — пропагандистская инсценировка

Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев заявил ТАСС, что рассматривает как «пропагандистскую инсценировку» приглашение в МИД Румынии, где ему был выражен протест.

Протест российскому дипломату был выражен в связи с якобы нарушениями воздушных границ республики 24–26 июля «российскими БПЛА».

«Очевидно, что речь идет о пропагандистской инсценировке, цель которой — предотвратить дальнейшие удары российских вооруженных сил по украинской портовой инфраструктуре», — сказал он.

Дипломат отметил, что украинские порты активно используются странами НАТО для поставок вооружений Киеву через территорию Румынии. Липаев добавил, что румынская сторона ограничилась «голословными обвинениями» в адрес РФ.

26 июля истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина-Чилия. Это был третий БПЛА за последние три дня.

МИД Румынии в связи с данными инцидентами принял решение выслать из страны одного из российских дипломатов.

Ранее на севере Румынии упал большой беспилотник.