Над Румынией сбили третий по счету беспилотник за три дня

Президент Дан: над Румынией сбили третий за три дня беспилотник

Истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина-Чилия. Об этом написал глава государства Никушор Дан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам президента, дрон ликвидировали утром 26 июля в 10:13 по местному времени (совпадает с московским).

Об аналогичных перехватах беспилотников Дан уже сообщал вчера и позавчера. Таким образом, сбитый сегодня БПЛА стал третьим по счету за последние три дня.

В середине июля в румынской части акватории Черного моря были обнаружены обломки пяти морских дронов, которые ВС Румынии уничтожили. В минобороны страны уточнили, что некоторые из них содержали взрывчатку.

В конце июня Румыния поднимала в воздух истребители НАТО из-за залетевшего на ее территорию дрона возле границы с Украиной. В Евросовете тогда заявляли, что ответственность за проникновение дронов ВСУ на территорию европейских стран лежит на России.

Ранее дроны атаковали танкер у берегов Румынии.