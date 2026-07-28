Шеремет: энегосистема Украины протянет не более двух месяцев

Состояние украинской энергосистемы и продолжающиеся удары российских войск по объектам инфраструктуры на Украине не позволят стране дотянуть до начала отопительного сезона. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, удары по энергетическим объектам Украины являются ответом на атаки Киева по российской инфраструктуре и энергосетям.

Он отметил, что ответная реакция России «не дает малейших шансов их энергетике дотянуть до начала отопительного сезона».

«На полное уничтожение их стагнирующей энергетики понадобится даже с запасом не более двух месяцев», — сказал Шеремет.

15 июля глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что грядущая зима станет самой тяжелой для Украины. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко также сказал, что украинцы будущей зимой будут неделями и днями сидеть без света.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что отставка правительства Украины, о которой стало известно 12 июля, случилась из-за подготовки Киева к «еще одной ужасной зиме с гуманитарной катастрофой».

Ранее на Украине заявили о нехватке кадров для восстановления страны.