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Политика

На Украине заявили о нехватке кадров для восстановления страны

Вице-премьер Кулеба: Украина не получит нужное число кадров для восстановления
Киевская областная военная администрация

В ближайшее время Украина не получит достаточное количество кадров для восстановления страны. Об этом в интервью «Укринформ» заявил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что страна потеряла очень многих людей, которые восстанавливали объекты. И в будущем с квалифицированными кадрами будут проблемы, считает Кулеба.

«Любое восстановление, вообще любой проект — это прежде всего люди. Учитывая масштабность задач, стоящих перед страной сейчас и которые мы имеем в процессе послевоенного восстановления, в обозримом будущем мы не получим достаточное количество инженеров, квалифицированных электриков, энергетиков, работников коммунальных служб. Но я точно могу сказать, что каждого из таких специалистов мы должны ценить и беречь», — отметил он.

В конце июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что властям придется привлекать мигрантов в страну из-за нехватки рабочей силы. Он отметил, что сейчас нагрузка на одного работающего человека уже критическая и в стране ощущается нехватка рабочих рук. Поэтому Киеву придется как возвращать своих граждан из-за границы, так и привлекать мигрантов.

В мае директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова рассказала, что на Украине из-за нехватки кадров стали привлекать женщин к работам на шахтах, на стройках и в других отраслях.

В том же месяце нардеп Галина Янченко сказала, что из-за нехватки людей в стране кадры на производствах нужно заменить технологиями, и в том числе искусственным интеллектом.

Ранее Кулеба обеспокоился готовностью Киева к предстоящей зиме.

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