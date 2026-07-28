В ЕС вызвали временного поверенного в делах постпредства России

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при Евросоюзе. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни, пишет РИА Новости.

Брюссель объяснил вызов российского дипломата якобы причастностью России к залету БПЛА на территорию Румынии.

27 июля Bloomberg писал, что власти Румынии решили выслать российского посла в ответ на сообщения о попадании на румынскую территорию беспилотников.

26 июля российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после уничтожения беспилотника в воздушном пространстве страны. По словам министра иностранных дел республики Оаны Цою, сбитый дрон относится к типу «Шахед», который используют российские военные для ударов по Украине.

До этого президент Никушор Дан сообщил, что утром 26 июля в 10:13 по местному времени (совпадает с московским) истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина-Чилия. Этот БПЛА стал уже третьим, который нарушил воздушное пространство страны, за последние три дня.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем из США для Украины.