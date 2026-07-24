У берегов Румынии взорвался сухогруз с углем из США для Украины

Авария произошла у берегов Румынии на судне, перевозившем уголь для Украины

Ночью 24 июля на торговом судне Christiana B, в 22 морских милях к юго-востоку от румынского порта Сфынту-Георге, произошла авария. Экипаж запросил помощь, об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что сухогруз перевозил уголь из США на Украину и шел под флагом Либерии. На место ЧП отправились два румынских спасательных судна и вертолет. Капитан судна позднее отменил запрос об эвакуации экипажа и сообщил, что в результате происшествия никто из моряков не пострадал.

По информации румынских СМИ, в настоящее время Christiana B стоит на якоре у территориальных вод Румынии, под постоянным контролем Центра координации морского спасения (MRCC) Румынии.

Предварительно, происшествие на сухогрузе произошло после удара морского дрона или взрыва мины.

20 июля над румынским городом-портом Сулина сбили неизвестный беспилотник. Система радиолокационного наблюдения румынской армии MApN выявила воздушную цель на расстоянии примерно 20 км к востоку от Сулины, которая пересекла небо Румынии. Территория, над которой летел дрон, была необитаема, поэтому истребители, которые вылетели на его перехват, смогли открыть по нему огонь.

Ранее Румыния попросила Украину запрограммировать свои дроны на самоуничтожение.