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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Над Румынией снова сбили беспилотник

Дан: в Румынии сбили новый дрон нарушивший воздушное пространство страны
Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утром 25 июля истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил президент страны Никушор Дан.

Он уточнил, что румынский пилот уничтожил неизвестный дрон в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта).

Подобный инцидент произошел в Румынии 20 июля. Тогда над румынским городом-портом Сулина сбили неизвестный беспилотник. Система радиолокационного наблюдения румынской армии MApN выявила воздушную цель на расстоянии примерно 20 км к востоку от Сулины, которая пересекла небо Румынии. Территория, над которой летел дрон, была необитаема, поэтому истребители F-16, которые вылетели на его перехват, смогли открыть по нему огонь.

Из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства страны, власти Румынии ранее направили официальный запрос в Минобороны Украины с требованием к ВСУ запрограммировать беспилотники на самоликвидацию при заходе за румынскую границу или территориальные воды. Такое решение, по мнению минобороны республики, необходимо для защиты национальной безопасности и пространства НАТО.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем из США для Украины.

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