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Политика

Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры

Трамп: Иран запросил встречу с США и подтвердил готовность к переговорам
Saul Loeb/Pool via Reuters

Тегеран обратился к Вашингтону с предложением о встрече и подтвердил готовность к переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Они попросили о встрече через посредников и напрямую, и мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее», — сказал он журналистам.

Американский лидер отметил, что Вашингтон «прямо сейчас» ведет переговоры с Ираном. Трамп оценил шансы на достижение договоренностей как высокие. При этом он предупредил, что в случае провала переговоров США готовы вернуться к применению военной силы.

27 июля агентство Associated Press писало со ссылкой на источники, что посредники добились значительного прогресса в попытках вернуть США и Иран за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Отмечается, что ключевую роль в посреднических усилиях играют Катар и Пакистан, которые пытаются преодолеть разногласия между Вашингтоном и Тегераном и добиться возобновления переговорного процесса.

Боевые действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе. Тегеран отвечает атаками по военным базам США на Ближнем Востоке.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее в Иране пригрозили Украине после удара по судну.

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