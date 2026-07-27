СМИ сообщили о «значительном» прогрессе в возвращении США и Ирана к переговорам

AP: посредники добились прогресса в возвращении США и Ирана к переговорам

Посредники добились существенного прогресса в попытках вернуть США и Иран за стол переговоров и предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на региональных чиновников.

По данным агентства, ключевую роль в посреднических усилиях играют Катар и Пакистан, которые пытаются преодолеть разногласия между Вашингтоном и Тегераном и добиться возобновления переговорного процесса.

Один из источников AP охарактеризовал достигнутый прогресс как «значительный». По его словам, посредники также взаимодействуют с Оманом и Ираном по вопросу создания механизма, который позволит обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив.

27 июля газета The New York Times написала, что президент США рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном: военную эскалацию, экономическое давление или объявление своей победы и выход США из региона.

Боевые действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе. Тегеран отвечает атаками по военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране пригрозили Украине после удара по судну.