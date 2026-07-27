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Армия

В Иране пригрозили Украине после удара по судну

Азизи: Иран не оставит без ответа действия Украины, направленные против него
Виталий Невар/РИА Новости

Иран не оставит без ответа ни одно действие, направленное против него, и Украина скоро это осознает, как это уже сделали США и Израиль. Об этом заявил в социальной сети X глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи.

«Список тех, кто просчитался, продолжает расти!» — написал Азизи.

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали его торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту несовместимые с жизнью травмы получил один моряк, еще один член экипажа был ранен. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

Накануне в интервью британскому телеканалу Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея якобы с первых дней конфликта поставляют оружие Российской Федерации и тем самым они «напали» на Украину.

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский не привел никаких доказательств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.

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