Запад, желая пошатнуть Россию, пытается подорвать ее экономику, науку, образование, но народ страны не сломить. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы.

Глава государства добавил, что Запад не в силах одержать победу над Россией, поэтому на поле боя он делает ставку на откровенно террористические методы ведения борьбы.

«Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет», — сказал российский лидер.

27 июля Путин заявил на встрече с военнослужащими в День Военно-морского флота, что Россия не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.

До этого Путин заявил, что НАТО обмануло Россию, нарушив обещание не делать ни шага на восток. По его словам, РФ никогда не угрожала европейским странам, а все действия Запада направлены на продолжение конфронтации и оправдание военных расходов.

Ранее Путин раскрыл ложь Киева и ЕС о ситуации на фронте.