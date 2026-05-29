Путин рассказал, как НАТО обмануло Россию

Путин: НАТО обмануло РФ, что не сделает ни шага на восток
Гавриил Григоров/РИА Новости

НАТО обмануло Россию в том, что якобы не сделает ни шага на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Это их политика. От первого шага, когда они обманули нас, что никогда не будет расширения, ни одного шага на восток якобы НАТО не сделает», — отметил российский лидер.

Как подчеркнул Путин, Москва никогда не угрожала и не угрожает странам Европы. По словам президента, все, что делают на Западе, только для того, чтобы продолжить конфронтацию с Россией и обосновать непомерные траты из бюджетов своих государств, залезая в карман налогоплательщиков.

Владимир Путин провел пресс-конференцию в Астане в завершение своего визита в Казахстан. В рамках поездки президент России встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию конференции.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.

 
