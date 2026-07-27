Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в День Военно-морского флота, что РФ не начинала конфликт на Украине, а лишь отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию», — сказал россиский лидер.

До этого Путин заявил, что НАТО обмануло Россию, нарушив обещание не делать ни шага на восток. По его словам, РФ никогда не угрожала европейским странам, а все действия Запада направлены на продолжение конфронтации и оправдание военных расходов.

В июне сенатор Алексей Пушков опубликовал документ 1990 года, в котором бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер письменно заверял президента СССР Михаила Горбачева, что после объединения Германии и ее вступления в НАТО альянс не будет расширяться на восток. Однако уже через три года, по словам Пушкова, США начали разрабатывать планы расширения блока.

Ранее Путин раскрыл Трампу ложь Киева и ЕС о ситуации на фронте.