Трамп высказался о нехватке у США боеприпасов для войны с Ираном

Президент Дональд Трамп опроверг в комментарии The Wall Street Journal данные о том, что недостаток боеприпасов послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабной войны против Ирана.
Глава государства заявил, что у США намного больше боеприпасов, чем требуется.
«У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире», — заметил американский лидер.
До этого телеканал NBC News со ссылкой на чиновников передал, что из-за дефицита ракет-перехватчиков американские военные сбивают только те иранские снаряды, которые непосредственно угрожают силам США или критически важным объектам. Более того, с начала конфликта военные иногда сознательно позволяли ракетам противника поражать свои пустующие позиции.
В июне Трамп благодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.
Ранее в Иране назвали сумму ущерба, понесенного США за 15 дней боевых действий.