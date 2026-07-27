Трамп высказался о нехватке у США боеприпасов для войны с Ираном

Трамп опроверг нехватку у США боеприпасов для полномасштабной войны с Ираном

Президент Дональд Трамп опроверг в комментарии The Wall Street Journal данные о том, что недостаток боеприпасов послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабной войны против Ирана.

Глава государства заявил, что у США намного больше боеприпасов, чем требуется.

«У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире», — заметил американский лидер.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на чиновников передал, что из-за дефицита ракет-перехватчиков американские военные сбивают только те иранские снаряды, которые непосредственно угрожают силам США или критически важным объектам. Более того, с начала конфликта военные иногда сознательно позволяли ракетам противника поражать свои пустующие позиции.

В июне Трамп благодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее в Иране назвали сумму ущерба, понесенного США за 15 дней боевых действий.