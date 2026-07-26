Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Названа причина отмены американских ударов по Ирану

Axios: США отменили удары по Ирану после прогресса в переговорах
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

США отказались от очередной ночи ударов по Ирану из-за того, что американский президент может Дональд Трамп может склоняться к дипломатическому решению конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждают, что за несколько часов до начала ночной атаки по Ирану стало известно, что оманская делегация достигла прогресса в ходе переговоров с Тегераном.

В публикации отмечается, что каждый день Трамп лично отдавал приказ о новом раунде ударов по Ирану. По данным издания президент не поручал американским военным готовится к возможному расширению операции против Исламской Республики. Источник утверждает, что военная активность США может возобновиться в любой момент.

Накануне Трамп заявил, что США возобновят масштабные боевые действия против Ирана, если американская сторона не получит от Тегерана 100% желаемого. Трамп не уточнил, какие именно требования США выдвигают Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!