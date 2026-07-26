Названа причина отмены американских ударов по Ирану

Axios: США отменили удары по Ирану после прогресса в переговорах

США отказались от очередной ночи ударов по Ирану из-за того, что американский президент может Дональд Трамп может склоняться к дипломатическому решению конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждают, что за несколько часов до начала ночной атаки по Ирану стало известно, что оманская делегация достигла прогресса в ходе переговоров с Тегераном.

В публикации отмечается, что каждый день Трамп лично отдавал приказ о новом раунде ударов по Ирану. По данным издания президент не поручал американским военным готовится к возможному расширению операции против Исламской Республики. Источник утверждает, что военная активность США может возобновиться в любой момент.

Накануне Трамп заявил, что США возобновят масштабные боевые действия против Ирана, если американская сторона не получит от Тегерана 100% желаемого. Трамп не уточнил, какие именно требования США выдвигают Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.