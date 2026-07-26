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Армия

В Иране назвали сумму ущерба, понесенного США за 15 дней боевых действий

КСИР: с 8 по 22 июля Иран нанес США материальный ущерб на $20 млрд
Vahid Salemi/AP

За время боевых действий с 8 по 15 июля Иран нанес Соединенным Штатам материальный ущерб на $20 млрд. Об этом в интервью агентству Tasnim заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Мохебби.

В течение 15 дней Иран нанес удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Несмотря на то, что ни один официальный американский источник пока не подтвердил и не опроверг эти данные, а их независимая проверка невозможна, приблизительную стоимость повреждений техники и инфраструктуры можно оценить на основании цен, которые были опубликованы в бюджете Пентагона, контрактах по программе зарубежных военных продаж, документах конгресса США и соглашениях крупных оборонных компаний, таких как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и RTX.

Согласно этой оценке, общая стоимость уничтоженной и поврежденной техники и объектов может составить около $20 млрд. Наибольшая часть финансового ущерба приходится на зенитные ракетные комплексы Patriot. КСИР заявил об уничтожении четырех таких комплексов и шести радиолокационных станций. Их стоимость оценивается примерно в $5,3 млрд.

25 июля сообщалось, что Иран с 8 июля ликвидировал более 200 американских военных на базах на Ближнем Востоке.

Ранее была названа причина отмены американских ударов по Ирану.

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