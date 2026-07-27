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Политика

Путин рассказал о водных границах России

Путин заявил, что 60% границ страны — это водная гладь
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что 60% границ страны — это водная гладь. Об этом сообщает РИА Новости

«Казалось бы, на первый взгляд, мы даже после распада Советского Союза остаемся самой большой в мире по территории страной. Но 60% границ Российской Федерации, 60% - это водная гладь, моря и океаны», — сказал глава государства в ходе общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

Путин также отметил, что военно-морские силы России постоянно развиваются, и морская составляющая ядерной триады страны набирает мощь.

День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026 году праздник пришелся на 26 июля. Это памятный день, посвященный военным морякам и ветеранам, защищающим морские рубежи страны.

Празднование Дня Военно-морского флота состоялось в Музее Победы на Поклонной горе 26 июля. Вход в музей в этот день стал бесплатным для всех посетителей в тельняшках или бескозырках. Исключение составили экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамный комплекс и экскурсионное обслуживание.

Ранее Путин наградил капитана, создавшего план по обеспечению ядерной безопасности подлодок.

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