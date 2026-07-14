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Общество

В Музее Победы на Поклонной горе 26 июля отметят День ВМФ

Реконструкцию взятия острова Шумшу проведут в День ВМФ на Поклонной горе
Музей Победы

В Музее Победы на Поклонной горе 26 июля пройдет празднование Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Вход в музей на Поклонной горе традиционно сделают бесплатным для всех посетителей в тельняшках или бескозырках. Исключение составят экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамный комплекс и экскурсионное обслуживание.

Основные мероприятия пройдут на Военно-морской площадке филиала Музея Победы. Там состоится торжественный митинг. Ветераны ВМФ, активисты и волонтеры почтут минутой молчания память героев советского флота, а также возложат цветы к Памятнику военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941-1942 годах.

Еще одним событием праздничного дня станет военно-историческая реконструкция «Взятие острова Шумшу». Реконструкторы в форме РККА и японской армии восстановят высадку десанта на остров Шумшу. Они используют антураж подлинной техники и вооружения Второй мировой войны.

Кроме того, посетителей ждут кинопоказы, мастер-классы и концерты. В Музее Г.О.Р.А. пройдет интерактивная программа «Юный судомоделист» от Федерации судомодельного спорта России. Там будет работать костюмированная фотозона «Рубка корабля». Для юных гостей на Танковой площадке музея организуют мастер-классы морской тематики и турнир по игре в «Морской бой».

Также на экране главной сцены Музея Г.О.Р.А. посетители увидят фильмы о Военно-морском флоте и его героях — адмиралах Федоре Ушакове, Николае Кузнецове, Владимире Чернавине. На культурной площадке состоятся концерт, где посетители услышат песни патриотической и морской тематики.

Помимо этого, жителей и гостей столицы пригласили познакомиться с новой «морской» выставкой. Экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии» посвятили Георгию Александеру — командиру 30-й береговой батареи Севастополя Черноморского флота, герою обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co выступил стратегическим информационным партнером Музея Победы.

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