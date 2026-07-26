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Армия

Путин наградил капитана, создавшего план по обеспечению ядерной безопасности подлодок

Капитан ВМФ России Харций награжден медалью Федора Ушакова
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил капитана 2-го ранга ВМФ РФ Николая Харция медалью Федора Ушакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, Харций — опытный моряк-подводник, командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота. В августе прошлого года он разработал и утвердил комплексный план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности атомных подводных лодок.

Капитан провел десять зачетных общих боевых учений и 46 тренировок, а также разработал и внедрил порядок всплытия и погружения подводной лодки во льдах. Харций провел 33 всплытия и погружения.

Медалью Ушакова награждают военнослужащих Военно-Морского Флота, пограничных органов ФСБ и войск национальной гвардии. Награда вручается за личное мужество и отвагу на море.

До этого Путин в своем поздравлении с Днем военно-морского флота заявил, что Россия стала великой морской державой благодаря военному флоту и ученым.

Ранее главком ВМФ рассказал об участии подлодок Черноморского флота в конфликте на Украине.

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