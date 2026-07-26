Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Путин заявил о постоянном развитии сил ВМФ России

Путин: военно-морские силы России постоянно развиваются
Михаил Климентьев/РИА Новости

Военно-морской флот России постоянно развивается, набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей поздравительной речи по случаю Дня ВМФ.

Путин отметил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь.

«Продолжается серийное строительство кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением подводных, надводных, береговых и летных частей», — сказал он.

День Военно-Морского Флота в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля (в 2026 году праздник приходится на 26 июля). Это памятный день, посвященный военным морякам, ветеранам и всем специалистам, которые защищают морские рубежи страны.

До этого сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе 26 июля пройдет празднование Дня Военно-морского флота. Вход в музей сделают бесплатным для всех посетителей в тельняшках или бескозырках. Исключение составят экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамный комплекс и экскурсионное обслуживание.

Ранее в США рассказали о шпионаже американских подлодок у баз ВМФ России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!