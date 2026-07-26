Путин заявил о постоянном развитии сил ВМФ России

Военно-морской флот России постоянно развивается, набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей поздравительной речи по случаю Дня ВМФ.

Путин отметил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь.

«Продолжается серийное строительство кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением подводных, надводных, береговых и летных частей», — сказал он.

День Военно-Морского Флота в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля (в 2026 году праздник приходится на 26 июля). Это памятный день, посвященный военным морякам, ветеранам и всем специалистам, которые защищают морские рубежи страны.

До этого сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе 26 июля пройдет празднование Дня Военно-морского флота. Вход в музей сделают бесплатным для всех посетителей в тельняшках или бескозырках. Исключение составят экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамный комплекс и экскурсионное обслуживание.

Ранее в США рассказали о шпионаже американских подлодок у баз ВМФ России.