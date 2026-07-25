26 июля в России отмечают День Военно-морского флота. Главные герои сегодня — те, кто выбрал защиту страны на море делом своей жизни. «Газета.Ru» подготовила яркие и красочные открытки, чтобы поздравить военных моряков с праздником.

Красивые открытки с Днем ВМФ

Чтобы поздравить друзей и знакомых с Днем ВМФ России скачайте или сохраните понравившуюся картинку на свое устройство и отправьте в любом удобном мессенджере. А если хотите напомнить о празднике большему количеству людей, опубликуйте изображение в соцсетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Прикольные открытки с Днем ВМФ

«Семь футов под килем!» — этой фразой моряки желают друг другу удачи в любых начинаниях. А вы можете порадовать их в профессиональный праздник смешной открыткой.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с Днем ВМФ в советском стиле

Такую открытку не купить в магазине винтажных вещей, и она порадует человека, который испытывает ностальгию по ушедшим временам.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки папе и дедушке с Днем ВМФ

Отправьте открытку родному человеку и скажите «спасибо» за годы службы. Не забудьте добавить теплые слова и пожелания.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки сослуживцам с Днем ВМФ

Отправьте открытку тому, с кем рады вспомнить общую службу. Добавьте к ней воспоминания о годах, проведенных вместе, и пожелание попутного ветра.

Midjourney/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Поздравления с Днем ВМФ

Для родственника

* Родной, всей семьей поздравляем тебя с Днем Военно-морского флота! Пусть служба приносит гордость, а каждый выход в море проходит благополучно. Помни, что дома тебя всегда встретят с любовью, теплом и улыбками!

* С Днем ВМФ! Желаем тебе крепкого здоровья, надежной команды, спокойного моря и счастливого возвращения домой. Помни, что мы всегда рядом с тобой — даже когда нас разделяют тысячи километров!

* Любимый наш, поздравляем тебя с праздником! Пусть Андреевский флаг вдохновляет тебя на новые достижения, а сильный характер помогает преодолеть любые испытания. Помни, что твоя семья всегда остается твоей надежной гаванью! Любим тебя!

* С Днем Военно-морского флота России! Всегда возвращайся домой с отличным настроением. В этот праздничный день желаем тебе уверенно держать курс к новым успехам и не попадать в шторм страха и тревог никогда!

* Поздравляем с Днем ВМФ! Пусть каждая вахта проходит спокойно, товарищи никогда не подводят, а впереди ждут только мирные горизонты и счастливые встречи с близкими! Ждем тебя дома!

* С праздником! Желаю, чтобы сила духа оставалась такой же крепкой, как морская закалка! Люблю тебя, родной!

* С Днем ВМФ! Пусть море будет благосклонным, служба — успешной, а дома тебя всегда окружают забота, семейное тепло и самые дорогие люди!

* Наш защитник, наш герой! Поздравляем тебя с праздником Военно-морского флота! Желаем уверенности в каждом решении, спокойной службы, крепкого здоровья и как можно больше радостных дней дома!

* С Днем ВМФ! Пусть попутный ветер помогает достигать любых целей, а морская удача никогда не покидает. Помни, что родной дом всегда встретит тебя уютом и счастьем!

* От всей семьи поздравляем с Днем Военно-морского флота! Пусть впереди будет больше спокойных рейсов, добрых новостей, надежных товарищей и счастливых возвращений домой!

Для друга

* Дружище, с Днем ВМФ! Пусть твой сильный характер пройдет любое море, удача всегда будет рядом, а каждый поход заканчивается благополучным возвращением домой!

* Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю крепкого здоровья, железной выдержки, надежной команды и ярких побед как на службе, так и в жизни!

* С праздником! Пусть любой выбранный курс ведет к успеху, попутный ветер помогает двигаться вперед, а впереди ждут только хорошие новости и счастливые события!

* С Днем ВМФ, друг! Желаю тебе всегда оставаться человеком, на которого можно положиться, уверенно преодолевать любые испытания и никогда не терять боевой настрой!

* Поздравляю с праздником моряков! Пусть море приносит только ценный опыт, а служба откроет перед тобой новые возможности! С Днем ВМФ!

* С Днем Военно-морского флота! Желаю спокойной вахты, надежных товарищей, крепкого здоровья и большого счастья на берегу!

* С праздником! Пусть морская закалка поможет справиться с любыми трудностями, а сила характера всегда приводит к победам!

* Друг, с Днем ВМФ! Пусть в твоей жизни будет больше ясных горизонтов, меньше штормов, а рядом всегда будут люди, которым можно доверять! Помни, я рядом!

* Поздравляю с праздником! Желаю уверенно идти своим курсом, не бояться сильного ветра, сохранять оптимизм и всегда возвращаться к родным в прекрасном расположении духа!

* С Днем Военно-морского флота! Пусть море покорится тебе, а судьба будет щедрой на удачу!

Для сослуживцев

* Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, надежной команды и благополучной службы.

* Товарищи, с праздником ВМФ! Пусть каждый день приносит новые достижения, а море остается спокойным и благосклонным!

* Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю стойкости, выдержки, уверенности в своих силах и успешного выполнения всех поставленных задач. Пусть рядом всегда будут надежные товарищи!

* С Днем Военно-морского флота России! Пусть служба приносит заслуженное уважение, профессиональные победы и уверенность в завтрашнем дне!

* С праздником, товарищи! Желаю нам спокойных вахт, безопасных походов, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых достижений в службе!

* Поздравляю с Днем ВМФ! Пусть попутный ветер помогает вам в любых начинаниях, опыт становится главным помощником, а каждый день приносит добрые вести!

* С Днем Военно-морского флота, команда! Желаю каждому из вас уверенно преодолевать любые трудности, сохранять мужество, профессионализм и верность морским традициям!

* Поздравляю с праздником! Пусть море будет спокойным, служба — успешной, коллектив — сплоченным, а впереди ждут только достойные победы!

* С Днем ВМФ! Желаю крепкого флотского здоровья, уверенности в каждом решении, надежной поддержки сослуживцев и благополучия во всем!

* Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Пусть каждый выход в море проходит успешно, профессиональное мастерство растет с каждым днем, а дома всегда ждут тепло, уют и счастливые встречи!

День ВМФ: история и традиции праздника

День Военно-морского флота России — это главный профессиональный праздник всех, кто стоит на страже морских рубежей России. Его отмечают не только моряки, но и специалисты по обеспечению боеготовности кораблей и частей ВМФ, рабочие и служащие флотских предприятий. Праздник не привязан к конкретному числу, его отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля.

26 июля отмечается День ВМФ в 2026 году

Традиция праздников в честь флота появилась при Петре I. После создания в 1696 году Азовского флота Россия начала развивать военно-морские силы. После первой крупной победы российского флота — в Гангутском сражении в 1714 году — царь ввел традицию морских парадов и торжеств.

После революции 1917 года традиция прервалась, но в 1939 году по инициативе адмирала Николая Кузнецова был учрежден официальный День Военно-морского флота. Тогда же возобновились парады кораблей, которые не проводили только в годы Великой Отечественной войны.

В 1980 году дату праздника перенесли на последнее воскресенье июля, а в 2006 году она была закреплена указом президента РФ. Сегодня в этот день в главных военно-морских городах — Санкт-Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Новороссийске, Севастополе, Североморске — проходят парады кораблей, выставки военной техники и другие праздничные мероприятия.