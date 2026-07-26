Журналистка рассказала, с кем ежедневно встречается Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский каждый день по шесть часов ведет переговоры с отправленным в отставку с поста министра обороны республики Михаилом Федоровым о его новом назначении. Об этом рассказала журналистка Наталья Мосейчук в эфире своего YouTube-канала.

По ее словам, Зеленский предложил Федорову много позиций, на которых тот мог бы приносить пользу.

Мосейчук утверждает, что Федорову нужно назначение только в министерство обороны, о чем он говорит в ультимативной форме.

15 июля Зеленский отправил Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения стал конфликт уже бывшего министра обороны с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, который на текущей неделе также ушел в отставку. При этом глава государства предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций, но тот сообщил, что согласен вернуться только на должность главы Минобороны.

Ранее министр обороны Италии Крозетто предложил Михаилу Федорову стать его советником.