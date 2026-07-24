Экс-глава Пентагона оценил, когда Украина сможет производить ракеты для Patriot

Предоставление Украине американской лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot является в большей степени «политическим сигналом поддержки», и для запуска этого процесса потребуются годы. Об этом в интервью Independence Avenue Media заявил экс-министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, предоставление лицензии не подразумевает «немедленной политической выгоды», и это «всего один этап» запуска процесса производства, который является «очень длительным».

Эспер подчеркнул, что решение о передаче лицензии должно «запустить процесс технических переговоров» по поводу лицензионного производства ракет на Украине, и сторонам еще нужно будет решить вопросы с цепочками поставок, лицензированием, защитой интеллектуальной собственности, обучением, производственной линией и подготовкой персонала.

«Этот процесс очень длинный, сложный и технологически чрезвычайно требовательный. Именно поэтому я говорю, что это заявление, прежде всего, является политическим сигналом поддержки. И это хорошо. Но если говорить о производстве ракет на Украине в ближайшее время, то, по-моему, до этого еще остаются годы. Именно это и есть один из самых серьезных вызовов для Украины», — подчеркнул он.

Экс-глава Пентагона добавил, что у США есть «подобные договоренности» с Германией, которые «действуют уже несколько лет», и там «до сих пор не изготовили ни одной ракеты».

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot. Украинская газета Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника написала, что американцы уже начали выдавать лицензии Украине.

Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев подчеркнул, что первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, созданные по американской лицензии, могут появиться на Украине лишь через два-три года. Издание Military Watch Magazine писало, что Украине потребуется не менее года на запуск производства ракет.

Ранее ветеран ЦРУ рассказал, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot.