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Политика

Ветеран ЦРУ рассказал, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot

Джонсон: Украина никогда не сможет производить ракеты для Patriot
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, так как она не соберет все нужные комплектующие. Об этом РИА Новости сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Джонсон отметил, что в Соединенных Штатах порядка сорока подрядчиков производят компоненты для этих ракет.

«Они, что, будут их выпускать и все поставлять на Украину? К тому же тут потребуются редкоземельные металлы. Китай ни США, ни Украине их не продаст», — указал экс-аналитик.

Джонсон указал, что наличие у Украины самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в такой ситуации.

До этого агентство Reuters сообщило, что американская компания Lockheed Martin будет производить более дешевую версию ракет для зенитных ракетных систем Patriot.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США обсудят возможность лицензионного производства ракетных систем Patriot в Европе. В тот же день американский лидер сообщил, что компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также глава Белого дома объявил о передаче Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot.

Ранее в Раде заявили об отсутствии у Украины ракет для Patriot.

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