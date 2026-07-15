На Украине заявили, что США начали выдачу лицензии на производство ракет Patriot

США уже начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Об этом сообщила украинская газета Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По информации источника, процедура не займет несколько месяцев, как предполагалось ранее.

8 июля украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом США на полях саммита НАТО в Анкаре. В ходе беседы глава Белого дома объявил о намерении передать Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский неоднократно просил у Вашингтона выдать Киеву данный документ и заверял, что его страна обладает всеми техническими возможностями для создания комплексов.

14 июля директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана заявил, что передача Киеву лицензии на производство ракет для Patriot создаст риск утечки американских секретных данных. Эксперт подчеркнула, что требования к защите таких оборонных технологий чрезвычайно строги.

Ранее Польша отказалась передавать Украине ракеты для Patriot.