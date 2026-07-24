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Политика

Глава МИД Польши Сикорский призвал Украину не чествовать Бандеру

Глава МИД Польши Сикорский: ценности Бандеры враждебны ЕС
Yves Herman/Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал украинские власти не включать одного из лидеров ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России) в национальный «пантеон героев». Об этом он заявил в эфире TVP INFO.

По его словам, ценности Степана Бандеры враждебны ЕС, и включение его в так называемый «национальный пантеон» может повлиять на процесс вступления Украины в объединение. Министр напомнил, что первый кластер переговоров по евроинтеграции Украины посвящен как раз фундаментальным ценностям.

«Бандера придерживался крайне националистической идеологии. Эти ценности враждебны Европейскому союзу. Первый кластер посвящён вопросам фундаментальных ценностей. А ценности вроде тех, что бытовали в Европе 1940-х годов, противоречат духу Евросоюза. И весь ЕС будет оценивать, может ли Украина, как и все остальные страны, быть конструктивным и лояльным членом», — отметил Сикорский.

Кроме того, министр подчеркнул, что Зеленский совершил «очевидную ошибку», когда решил заручиться поддержкой крайне правых украинцев.

В начале июня издание «РБК-Украина» сообщило о планах Украины создать так называемый «национальный пантеон», в который войдут «военные деятели прошлого». Также издание писало, что экс-президент Украины Александр Ющенко, который занимается созданием пантеона, хочет вернуть на Украину прах главы Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры.

Депутат Верховной рады Украины Никита Потураев говорил, что Степана Бандеру могут внести в «национальный пантеон» Украины.

12 июля экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что сейчас Украиной правят последователи руководителя Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Затем президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. В июле Навроцкий выступил за запрет в Польше красно-черного флага украинских националистов.

Ранее власти Украины решили перезахоронить еще одного пособника Гитлера.

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