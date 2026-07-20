Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

В Раде заявили об отсутствии у Украины ракет для Patriot

Нардеп Бужанский: ракеты для Patriot будут у Украины через несколько лет
Министерство обороны Украины

У Украины отсутствует запас ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Как всем уже стало ясно, ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет. Его нет у Соединенных Штатов», — сказал Бужанский.

12 июля газета El País писала, что более 92% российских баллистических ракет достигают своих целей и уничтожают объекты ВСУ, и для решения проблем с ПВО Киеву требуется как минимум несколько месяцев.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot. 15 июля украинская газета Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что США уже начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев отметил, что первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot по американской лицензии могут появиться на Украине только спустя два-три года.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают критическую нехватку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot.

Ранее стало известно, когда Украина сможет начать производить Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!