В Раде заявили об отсутствии у Украины ракет для Patriot

Нардеп Бужанский: ракеты для Patriot будут у Украины через несколько лет

У Украины отсутствует запас ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Как всем уже стало ясно, ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет. Его нет у Соединенных Штатов», — сказал Бужанский.

12 июля газета El País писала, что более 92% российских баллистических ракет достигают своих целей и уничтожают объекты ВСУ, и для решения проблем с ПВО Киеву требуется как минимум несколько месяцев.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot. 15 июля украинская газета Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что США уже начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев отметил, что первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot по американской лицензии могут появиться на Украине только спустя два-три года.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают критическую нехватку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot.

Ранее стало известно, когда Украина сможет начать производить Patriot.