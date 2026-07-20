В США будут производить более дешевые ракеты для Patriot

Reuters: компания из США Lockheed будет выпускать дешевые ракеты для Patriot

Американская компания Lockheed Martin будет производить более дешевую версию ракет для зенитных ракетных систем Patriot. Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что военные ищут более дешевые способы противодействия беспилотникам и ракетам, тогда как оборонные подрядчики сталкиваются с конкуренцией со стороны стартапов, производящих недорогое оружие в большом количестве.

Компания Lockheed заявила, что ее новая ракета PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) будет стоить менее половины от полной цены PAC-3 MSE, одна единица которой, согласно бюджетным документам армии США, обходится американцам в $4 млн.

В компании заявили, что производство может стартовать в течение 36 месяцев, и ракеты планируется разрабатывать и производить совместно с американскими и европейскими промышленными партнерами.

«Американским и союзным военнослужащим необходимо решение, проверенное в боевых условиях и экономичное с точки зрения бюджета», — заявил президент подразделения ракет и систем управления огнём компании Lockheed Martin Тим Кэхилл.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США обсудят возможность лицензионного производства ракетных систем Patriot в Европе. В тот же день Трамп сообщил, что компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также Трамп объявил о передаче Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot.

Ранее в Раде заявили об отсутствии у Украины ракет для Patriot.