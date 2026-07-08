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Армия

Трамп анонсировал создание в Европе предприятия по обслуживанию Patriot

Трамп: Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию ЗРК Patriot
Министерство обороны Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает ТАСС.

«Lockheed Martin создаст в Европе предприятие мирового класса по обслуживанию ракетных [комплексов] Patriot, это большое дело», — сказал Трамп на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО.

По словам американского лидера, в ходе саммита было объявлено о заключении оборонных контрактов с американскими компаниями в общей сложности на $3 млрд.

5 июля, во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев остро нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot. Он обратился к США и другим странам с просьбой ускорить поставки вооружений. По его словам, необходимые боеприпасы есть у союзников Киева, однако для их передачи требуется политическое решение, прежде всего со стороны США.

8 июля Трамп заявил, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе. Он также добавил, что Украина сможет в кратчайшие сроки производить ракеты Patriot, когда получит соответсвующие инструкции.

Ранее министр обороны Украины направил письма в десятки стран с просьбой о ракетах для Patriot.

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