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Политика

Замглавы Пентагона ответил, является ли ситуация в Иране тупиковой для США

Замглавы Пентагона Колби: ситуация для США в Иране не является тупиковой
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Ситуация для США в Иране не является тупиковой. Об этом на подкасте New York Times (NYT) заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

«Я бы не сказал, что это тупиковая ситуация. <…> Уверен, еще многое предстоит увидеть, но я бы не стал считать это тупиковой ситуацией. Не думаю, что это справедливая оценка», — сказал он.

По словам Колби, США лишают Иран ядерного оружия, а также снижают способность Исламской республики «проецировать военную мощь в регионе». Чиновник подчеркнул, что удары США «существенно уменьшили боеспособность страны, а также значительной части ее оборонно-промышленной базы».

Колби уверен, что США столкнулись с ситуацией, когда «военный инструмент» «очень важен» для защиты как самих Штатов, так и их союзников. Он также отметил, что блокировка Ормузского пролива показывает «опасность, исходящую от Ирана».

Кроме того, Колби не согласился с утверждением, что США находятся в «слабом положении» в конфликте. Замглавы Пентагона уверен, что американцам «нужно время, чтобы разобраться в ситуации».

«Людям нужно время, чтобы стратегия сработала, и частью этого является военная сила, которую мы эффективно применяем. Частично это также дипломатическое международное давление, экономическое давление на Иран, восстановление санкций и так далее», — отметил Колби.

По словам чиновника, сейчас у президента США Дональда Трамп есть «очень существенные варианты» эскалации войны в Иране — причем как военные, так и невоенные, которые могут «оказать значительное влияние на Иран».

23 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение о возможной эскалации конфликта с Ираном примет американский лидер Дональд Трамп. Также Рубио сказал, что США пока не видят готовности Ирана заключить сделку, однако вскоре положение дел может измениться. Госсекретарь отметил и наличие у Трамп множества вариантов действий в ситуации с Ираном.

22 июля Трамп подчеркнул, что США будут уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузском проливе.

Ранее Захарова объяснила, к чему приведет негативный сценарий на Ближнем Востоке.

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