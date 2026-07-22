Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям

Трамп: США будут уничтожать мосты и электростанции в Иране за атаки на суда

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты в ответ на удары по судам в Ормузском проливе будут уничтожать мосты и электростанции в Иране.

«С настоящего момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран ударит по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другими вооружениями, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей — Тегераном — или на ее территории», — написал американский лидер.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ Соединенные Штаты начали новую серию ударов по иранским целям. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Тегеран «сделал плохой выбор». По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

В начале месяца Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.