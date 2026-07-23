Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Рубио допустил изменение позиции Ирана по сделке с США

Рубио: Иран пока не готов к сделке с США, но скоро может изменить позицию
Kay Nietfeld/Global Look Press

США считают, что Иран пока не готов заключить сделку, однако вскоре ситуация может измениться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле, передает РИА Новости.

По его словам, проблема заключается в том, что каждый раз, когда иранская сторона заключает соглашение, она «либо нарушает его, либо пытается изменить». Американский госсекретарь допустил, что Тегеран скоро изменит свою позицию.

«Потому что цена, которую они платят, очень высока», — сказал Рубио.

Госсекретарь также отметил, что иранская сторона нарушила меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу, тогда как США выполнили свою часть соглашения.

До этого центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил, что если США продолжат атаковать гражданские объекты Ирана, конфликт выйдет за пределы региона, ударам подвергнется вся энергетическая инфраструктура Ближнего Востока. Отмечается, что повторяющиеся угрозы со стороны США приведут лишь к расширению войны.

22 июля президент США предупредил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.

Ранее США завершили 12-ю ночь ударов по Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!