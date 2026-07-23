Рубио допустил изменение позиции Ирана по сделке с США

Рубио: Иран пока не готов к сделке с США, но скоро может изменить позицию

США считают, что Иран пока не готов заключить сделку, однако вскоре ситуация может измениться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле, передает РИА Новости.

По его словам, проблема заключается в том, что каждый раз, когда иранская сторона заключает соглашение, она «либо нарушает его, либо пытается изменить». Американский госсекретарь допустил, что Тегеран скоро изменит свою позицию.

«Потому что цена, которую они платят, очень высока», — сказал Рубио.

Госсекретарь также отметил, что иранская сторона нарушила меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу, тогда как США выполнили свою часть соглашения.

До этого центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил, что если США продолжат атаковать гражданские объекты Ирана, конфликт выйдет за пределы региона, ударам подвергнется вся энергетическая инфраструктура Ближнего Востока. Отмечается, что повторяющиеся угрозы со стороны США приведут лишь к расширению войны.

22 июля президент США предупредил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.

Ранее США завершили 12-ю ночь ударов по Ирану.