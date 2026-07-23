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Армия

Рубио не исключил эскалации конфликта между США и Ираном

Рубио: Трамп примет решение о возможной эскалации конфликта с Ираном
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Маниле, что решение о возможной эскалации конфликта с Ираном примет американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение должен принять президент (Дональд Трамп — прим. ред.) <...> Они (Иран — прим. ред.) заплатят высокую цену», — сказал он.

Рубио также заявил, что США считают, что Иран пока не готов заключить сделку, однако вскоре ситуация может измениться. Госсекретарь отметил, что проблема заключается в том, что каждый раз, когда иранская сторона заключает соглашение, она либо нарушает его, либо пытается изменить. Он допустил, что Тегеран скоро изменит свою позицию, поскольку цена, которую платит Иран, очень высока.

22 июля президент США предупредил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Иран предупредил, что будет в случае реализации угроз США.

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