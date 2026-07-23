Захарова объяснила, к чему приведет негативный сценарий на Ближнем Востоке

Развитие ситуации на Ближнем Востоке по негативному сценарию может привести к критическим последствиям для международной энергетической безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

По словам дипломата, Москва констатирует, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты. Стороны продолжают обмениваться ударами, нанося масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских стран. Кроме того, растут риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, указала Захарова.

Она призвала США и Иран «проявить ответственный подход и выдержку», воздержаться от действий, способных спровоцировать расширение географии конфликта и дальнейшую деградацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о наращивании США военного присутствия на Ближнем Востоке. По информации издания, Соединенные Штаты перебрасывают в регион дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения. В частности, за прошедшую неделю Вашингтон перебросил силы специальных операций и разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку. Как указали журналисты, это делается для того, чтобы предоставить президенту США более широкие возможности для силового ответа в конфликте с Ираном.

Ранее Трамп анонсировал удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.