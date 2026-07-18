В настоящее время на Украине едет обычная борьба за власть, и группа, связанная с бывшим проамериканским министром обороны Михаилом Федоровым, стремится укрепить свое влияние. Об этом сообщил политолог Олег Глазунов в интервью «Ленте.ру».

Эксперт отметил, что Федоров пользуется определенной известностью в США и мог рассматриваться как потенциальный преемник действующего президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты активно формируют общественное мнение на Украине через некоммерческие организации (НКО), которые действуют под маской волонтерских и благотворительных инициатив.

«НКО делали цветную революцию. Они просто объединяют людей для того, чтобы по приказу свыше они вышли для того или иного митинга в поддержку Федорова. Если надо будет, они выйдут и в поддержку Зеленского. Там одни и те же лица: те, кто выходил и 3, и 4, и 5, и 10 лет назад, они за это получают деньги», — пояснил Глазунов.

Кроме того, политолог добавил, что США недовольны действиями Зеленского, который не всегда действует по их указаниям, особенно после увольнения Федорова, обладающего значительными связями в Пентагоне. Это, по мнению Глазунова, демонстрирует что американская сторона имеет возможность организовать новый Майдан.

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров после своей отставки публично раскритиковал ситуацию в украинской армии. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский лишь «плетет интриги» и не готов лично говорить о проблемах. В Верховной раде после демарша экс-министра уже потребовали его ареста за госизмену. По некоторым данным, СБУ «в ускоренном режиме выписывают проект подозрения» в отношении Федорова.

Ранее выяснилось, что у экс-главы МО Украины в контактах нашли абонента из РФ и «Румынского кота».