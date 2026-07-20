Шаткое положение. Сырскому пророчат отставку уже сегодня, генштаб ВСУ отрицает

Украинские СМИ утверждают, что уже 20 июля главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправят в отставку. В то же время генштаб украинской армии это отрицает. Увольнение главкома допустили и в Раде, указав, что решение примут на вечерней ставке командования. Отставки Сырского требуют участники охвативших Украину протестов.

Президент Украины Владимир Зеленский может уже 20 июля объявить об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне протестов в стране. Об этом сообщает украинский журналист Виталий Глагола.

«Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ», — написал он.

Журналистка Юлия Кириенко заявила, что 20 июля в Киеве пройдет ставка командования, на которой будет принято окончательное решение по Сырскому. В то же время журналист Андрей Смолий утверждает, что главкома уже уволили, а 20 июля об этом объявят публично. Также, по его информации, пост потеряет и начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов .

О вероятной отставке Сырского написал и депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк:

«Мои источники говорят то же самое. Пока не имею окончательного подтверждения. И особенно кто вместо».

По его словам, наиболее вероятным кандидатом на пост главнокомандующего является командующий Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол. При этом в Киеве также рассматривают командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого, командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командира корпуса «Хартия» Игоря «Корнета» Оболенского и замначальника генштаба ВСУ Игоря Горбатюка. Утверждается, что решение примут на ставке, которая состоится вечером.

Кроме того, Зеленский в своем Telegram-канале выложил посты, в которых рассказал о проведенных 20 июля встречах с Горбатюком, Драпатым, Билецким, Оболенским, Апостолом и командиром 1-го корпуса неонацистского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Денисом Прокопенко.

Генштаб отрицает

На фоне активно распространяющихся слухов пресс-служба генштаба ВСУ опубликовала официальное заявление, в котором отрицает увольнение Сырского.

«Информация, появившаяся в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях и некоторых СМИ, о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского, не соответствует действительности », — утверждают в представители военного руководства.

По их словам, главком «продолжает исполнять свои обязанности». Также там заверили, что Гнатов остается на посту начальника генштаба.

Последствия отставки

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что возможная отставка Сырского никак не повлияет на ситуацию на поле боя, поскольку реальные решения принимает группа британских советников.

«Если Сырского будут убирать, поставят какого-нибудь угодного Зеленскому генерала. Но ничего особо не поменяется ни для России, ни для ВСУ . Абсолютно ничего не поменяется», — утверждает он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также считает, что Сырский занимает должность, не предполагающую политических решений, и при этом из него «воин так себе».

«Это чисто внутриукраинские действия. Придет другой, так же будет поддерживать боевые действия против России, так же будет против мирных переговоров. Так что это ничего не изменит», — сказал политик.

Украинский военный эксперт Роман Свитан в своем YouTube-канале выразил мнение, что сейчас отставка опасна для интересов Киева на линии боевого соприкосновения:

«На этом этапе снимать Сырского нельзя. Если это сделать сейчас, мы потеряем Славянск, Краматорск, Лиман, Купянск, Доброполье. Большие риски возникнут и на Ореховском направлении».

Протесты не утихают

На фоне новостей об отставке конфликтовавшего с Сырским бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в стране пятый день продолжаются массовые протесты.

12 июля объявил об отставке правительства Украины по главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа стало известно, что Федоров не войдет в состав нового кабмина. По данным журнала The Economist, глава минобороны конфликтовал с главнокомандующим и даже пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону Сырского. Железняк тоже утверждал, что межличностные противоречия стали одной из ключевых причин снятия Федорова с поста. По данным портала «Украинская правда», Зеленский во время встречи с представителями партии «Слуга народа» заявил, что «по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского, но он сейчас этого сделать не может».

В тот же день украинцы вышли на улицы Киева и других городов. Они требовали не менять министра обороны, и вместо этого уволить главнокомандующего. К 18 июля протесты переросли в митинги с критикой и самого Зеленского. По информации бывшего депутата Рады, на этом фоне Служба безопасности Украины (СБУ) в ускоренном темпе готовится предъявить Федорову обвинения в получении средств от сети мошеннических кол-центров, онлайн-казино и незаконном обогащении.

Отставка главы минобороны повлекла раскол и в самой украинской армии. Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко заявил, что перестановки могут привести к поражению Украины. А заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров (признан в РФ иностранным агентом) в знак протеста и вовсе написал рапорт об увольнении. В то же время Прокопенко поддержал назначение на пост министра обороны экс-главу МВД Игоря Клименко.

Как писала газета Financial Times, возникший политический кризис вынудил Зеленского все-таки задуматься об увольнении Сырского. При этом источники издания утверждают, что у действующего главнокомандующего «нет представления о том, как он собирается побеждать».