В России допустили, что Федоров может начать президентскую кампанию

Политолог Безпалько: у Федорова могут быть амбиции стать президентом Украины

Отправленный в отставку бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может заявить о президентских амбициях. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Я допускаю, что у Федорова есть президентские амбиции — человек молодой, амбициозный, дерзкий. В этом отношении он вполне может на фоне своей принципиальной позиции и поддержки со стороны внутренних и внешних игроков заявить о президентских амбициях», — считает аналитик.

Безпалько также обратил внимание, что западные СМИ на данный момент выступают с медийной поддержкой Федорова. Он сегодня, считает Безпалько, главная фигура которая в медиа оппонирует украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Накануне газета Times писала, что Федоров, отправленный в отставку на прошлой неделе, может рассматривать возможность баллотироваться на пост президента.

Ранее Зеленский предложил Федорову новый пост.