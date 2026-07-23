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Политика

Песков анонсировал новое совещание Путина с Советом безопасности

Песков: Путин 23 июля проведет заседание с постоянными членами Совбеза
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 23 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, проведение совещания запланировано на середину дня.

Последний раз президент проводил совещание с Совбезом 17 июля. Одной из темой обсуждения стали основные цели работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Еще одно заседание Совбеза РФ состоялось 10 июля. Тогда обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Глава государства назвал тему обсуждения очень важной.

В конце июня Путин также провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие посвятили вопросам российской внешней политики. С основным докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее российский премьер прокомментировал отношения РФ и ее соседей.

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