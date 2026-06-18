Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий заявил, что Россию и ее соседей связывает многовековая общая история. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, Россия вместе с соседями отстаивает правду о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Нас связывает многовековая общая история. <...> Чтим героизм и мужество предков, которые плечом к плечу боролись с фашистскими захватчиками», — отметил Мишустин.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что России пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в Евросоюз своих соседей, включая Украину.

Он обратил внимание на то, что в НАТО сейчас существуют мощные противоречия, которые усугубила иранская кампания США. Это, в свою очередь, побудило страны — члены ЕС всерьез задуматься о создании полноценной военной компоненты внутри блока, что «меняет картину мира».

Ранее Путин говорил, что России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.