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Политика

Российкие премьер прокомментировал отношения РФ и ее соседей

Мишустин: Россию и ее соседей связывает многовековая общая история
Russian State Duma

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий заявил, что Россию и ее соседей связывает многовековая общая история. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, Россия вместе с соседями отстаивает правду о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Нас связывает многовековая общая история. <...> Чтим героизм и мужество предков, которые плечом к плечу боролись с фашистскими захватчиками», — отметил Мишустин.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что России пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в Евросоюз своих соседей, включая Украину.

Он обратил внимание на то, что в НАТО сейчас существуют мощные противоречия, которые усугубила иранская кампания США. Это, в свою очередь, побудило страны — члены ЕС всерьез задуматься о создании полноценной военной компоненты внутри блока, что «меняет картину мира».

Ранее Путин говорил, что России надо работать с ближайшими соседями в области биотехнологий.

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