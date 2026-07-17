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Политика

Путин провел оперативное заседание с Совбезом России

Путин обсудил с членами Совета безопасности приоритеты работы России в АТР
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что одной из темой обсуждения стали основные цели работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имею в виду и вектор наших экономических интересов, и политических», — сказал он.

Прошлое заседание Совбеза РФ состоялось 10 июля. Тогда обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Глава государства назвал тему обсуждения очень важной.

Совет безопасности Российской Федерации – конституционный совещательный орган при президенте, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны, общественной и информационной безопасности, а также вырабатывает предложения по защите национальных интересов страны.

Ранее Путин обсудил с Совбезом вопросы социально-экономического развития.

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