Путин собрал Совбез для обсуждения внешней политики

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное вопросам российской внешней политики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С основным докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В заседании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

Предыдущее совещание с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин провел 11 июня. Тогда участники обсудили дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Государственную думу.

Единый день голосования намечен на 20 сентября 2026 года: россияне будут избирать депутатов Госдумы девятого созыва. 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Общее число мест в Думе не изменится, их останется 450.

Ранее российский премьер прокомментировал отношения РФ и ее соседей.