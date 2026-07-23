В Британии назвали США большей угрозой, чем Россию и Китай

Избиратели британской Партии зеленых все чаще называют США большей угрозой нацбезопасности страны, чем Россию или Китай. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на данные опроса YouGov.

В ходе опроса сторонникам Партии зеленых предложили назвать до трех стран, которые представляют угрозу интересам Великобритании. 61% выбрали США, 58% — Россию и 21% — Китай. Также около половины опрошенных назвали угрозой Израиль.

В ходе более широкого опроса почти две три избирателей назвали угрозой Россию, 37% — Китай, а 31% — США. Чуть менее четверти выбрали Израиль и Иран.

«Со стороны избирателей, придерживающихся прогрессивных политических взглядов, определенно наблюдается довольно неожиданный скептицизм по отношению к Соединенным Штатам», — сказал исполнительный директор заказавшей опрос коммуникационной фирмы Cavendish Гарет Морган.

Кроме того, почти три четверти сторонников Лейбористской партии и партии Либеральных демократов посчитали Россию угрозой, более 40% видят в этой роли США.

22 июля Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия является «экзистенциальной угрозой» для европейских стран.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна уважать Штаты и тратить больше денег на оборону. Также в июле Трамп подчеркнул, что США могли бы вывести свои войска из Европы, учитывая ее подходы.

Ранее в США обвинили Европу в приближении мира к ядерной катастрофе.