Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

В Британии назвали США большей угрозой, чем Россию и Китай

Telegraph: избиратели Партии зеленых в Британии назвали США главной угрозой
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Избиратели британской Партии зеленых все чаще называют США большей угрозой нацбезопасности страны, чем Россию или Китай. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на данные опроса YouGov.

В ходе опроса сторонникам Партии зеленых предложили назвать до трех стран, которые представляют угрозу интересам Великобритании. 61% выбрали США, 58% — Россию и 21% — Китай. Также около половины опрошенных назвали угрозой Израиль.

В ходе более широкого опроса почти две три избирателей назвали угрозой Россию, 37% — Китай, а 31% — США. Чуть менее четверти выбрали Израиль и Иран.

«Со стороны избирателей, придерживающихся прогрессивных политических взглядов, определенно наблюдается довольно неожиданный скептицизм по отношению к Соединенным Штатам», — сказал исполнительный директор заказавшей опрос коммуникационной фирмы Cavendish Гарет Морган.

Кроме того, почти три четверти сторонников Лейбористской партии и партии Либеральных демократов посчитали Россию угрозой, более 40% видят в этой роли США.

22 июля Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия является «экзистенциальной угрозой» для европейских стран.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна уважать Штаты и тратить больше денег на оборону. Также в июле Трамп подчеркнул, что США могли бы вывести свои войска из Европы, учитывая ее подходы.

Ранее в США обвинили Европу в приближении мира к ядерной катастрофе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!