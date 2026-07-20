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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
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Политика

В США обвинили Европу в приближении мира к ядерной катастрофе

Профессор Миршаймер: действия Европы могут привести к ядерной катастрофе
Министерство обороны РФ

Из-за политики Европы против России и ее помощи Украине может случиться ядерная катастрофа. Об этом на YouTube-канале профессора Гленна Дизена заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он отметил, что действия европейских стран могут привести к ядерной войне, так как Россия — «страна, до зубов вооруженная ядерным оружием», и ее не получится «выбить из числа великих держав». По словам профессора, в случае поражения Украины на фронте Европе придется усилить давление на Россию, что вызовет ответные действия Москвы, уверен Миршаймер.

«Чтобы избежать катастрофы, США и Европе нужна элита, умеющая мыслить стратегически. <…> Это может очень плохо кончиться», — отметил профессор.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также ударить по центру Киева.

20 мая генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Россию ждут «разрушительные последствия», если Москва решит использовать ядерное оружие против Украины.

В феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что ядерное оружие чрезвычайно опасно для человечества, но Россия использует его, если под вопросом будет судьба страны.

Ранее в США рассказали, может ли Россия применить ядерное оружие на Украине.

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