«Больше не будет»: Трамп на саммите НАТО пригрозил Европе

Трамп: США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы

США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

В частности, глава Белого дома подверг резкой критике противодействие Европы стремлению США получить суверенитет над Гренландией.

«Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — сказал Трамп.

Он также посоветовал Европе «быть поосторожнее» с иммиграцией и энергетикой. По мнению президента США, если Европа не будет аккуратнее с этими двумя вопросами, то ее «больше не будет».

До этого немецкая газета Welt со ссылкой на источники сообщила, что Европа рассчитывает купить благосклонность Трампа на саммите НАТО в Анкаре, заключив новые контракты на закупку американского оружия. В материале отмечается, что отношения Трампа с НАТО превращаются в «машину по зарабатыванию денег», а европейцы пока «подыгрывают» ему в этом.

Ранее Трамп раскрыл, в каких именно союзниках по НАТО разочаровались США.