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Политика

Кая Каллас сделала резкое заявление о России

Каллас: Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран
Yves Herman/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран. Трансляция ее выступления опубликована на YouTube-канале DRM News.

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала Каллас во время министерской конференции АСЕАН.

Она отметила, что государства ЕС намерены и дальше оказывать поддержку Украине, а также продолжат укреплять собственную обороноспособность.

До этого известный американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте назвал крайне низким уровень интеллекта Каи Каллас. Он рассказал, что ужинал с ней в компании дипломатов. По словам журналиста, когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение.

Кроме того, депутат Европейского парламента от Германии Мартин Зоннеборн признавался, что Каю Каллас в кулуарах парламента называют «маленькой атомной бомбой» из-за ее позиции по России. По его словам, если Каллас получит роль главного переговорщика с Россией по конфликту на Украине, ситуация для Европы может стать опасной.

Ранее немецкий политик назвал отказ Каллас от предложения Путина участвовать в переговорах «испанским стыдом».

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