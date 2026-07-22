Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран. Трансляция ее выступления опубликована на YouTube-канале DRM News.

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала Каллас во время министерской конференции АСЕАН.

Она отметила, что государства ЕС намерены и дальше оказывать поддержку Украине, а также продолжат укреплять собственную обороноспособность.

До этого известный американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте назвал крайне низким уровень интеллекта Каи Каллас. Он рассказал, что ужинал с ней в компании дипломатов. По словам журналиста, когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение.

Кроме того, депутат Европейского парламента от Германии Мартин Зоннеборн признавался, что Каю Каллас в кулуарах парламента называют «маленькой атомной бомбой» из-за ее позиции по России. По его словам, если Каллас получит роль главного переговорщика с Россией по конфликту на Украине, ситуация для Европы может стать опасной.

Ранее немецкий политик назвал отказ Каллас от предложения Путина участвовать в переговорах «испанским стыдом».